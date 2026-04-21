Умер летчик Иван Кашин, предотвративший угон Як-40 в 1973 году

Кашин был командиром пассажирского самолета Як-40 (рейс Москва — Брянск), захваченного террористами 2 ноября 1973 года. Угонщики требовали выкуп и обеспечение вылета в Швецию. Командир сумел подать сигнал бедствия, а затем совершил вынужденную посадку в Москве. В результате штурма самолет был освобожден. Кашину и милиционеру Александру Попрядухину присвоили звание Героев Советского Союза.