Подмосковные медики спасли ребенку руку, которая сложилась в «гармошку»

Медики Московского областного центра охраны материнства и детства провели успешную операцию пятилетнему мальчику, получившему редкий вид перелома левого предплечья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

По словам представителей ведомства, ребенок получил эту травму, пытаясь выполнить трюк: он неудачно упал на левую руку. При падении конечность визуально сложилась в «гармошку» — произошел диафизарный перелом обеих костей предплечья со смещением. Специалисты объяснили «зигзагообразную» линию перелома сочетанием силы удара и высокой эластичности костной ткани у детей.

— Врачи решили оперировать пациента, чтобы восстановить анатомию конечности. В таком возрасте хирургическое вмешательство должно быть немедленным, иначе может произойти деформация роста. В итоге операция прошла успешно, ребенок проходит курс лечения, — передает «МК».

Доктора столичной Морозовской больницы смогли спасти 10-летнего школьника, который случайно вдохнул кондитерскую присыпку. В учреждение ребенок поступил уже в тяжелом состоянии, поэтому его экстренно перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.