Подмосковные медики спасли ребенку руку, которая сложилась в «гармошку»

По словам представителей ведомства, ребенок получил эту травму, пытаясь выполнить трюк: он неудачно упал на левую руку. При падении конечность визуально сложилась в «гармошку» — произошел диафизарный перелом обеих костей предплечья со смещением. Специалисты объяснили «зигзагообразную» линию перелома сочетанием силы удара и высокой эластичности костной ткани у детей.