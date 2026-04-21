Владимир Путин назвал Нижний Новгород «одной из опорных баз России». Об этом президент заявил в беседе с председателем гордумы, участников СВО Евгением Чинцовым на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России», объединяющем всех глав муниципальных образований страны.
На встрече с президентом Чинцов поблагодарил его за внимание к участникам СВО и программу «Время героев». В свою очередь Владимир Путин также отметил его работу и сам город.
«Нижний Новгород и как город, и как субъект развивается очень хорошо, мощный субъект, одна из опорных баз России. Так что передавайте самые наилучшие пожелания и слова благодарности всем Вашим коллегам — депутатам городской Думы», — сказал глава государства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Евгений Чинцов заверил Владимира Путина в победе России в СВО.