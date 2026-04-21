В Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

В Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
Авария произошла во вторник, 21 апреля на участке Батайск — Высочино. Водитель легковой машины выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом «Ласточка» № 807 Ростов — Аэропорт Сочи. При виде автомобиля машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, на движение других поездов оно не повлияло. Спустя 8 минут после аварии «Ласточка» отправилась дальше по маршруту.
— Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.
