В Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Авария произошла во вторник, 21 апреля на участке Батайск — Высочино. Водитель легковой машины выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом «Ласточка» № 807 Ростов — Аэропорт Сочи. При виде автомобиля машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, на движение других поездов оно не повлияло. Спустя 8 минут после аварии «Ласточка» отправилась дальше по маршруту.

— Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.

