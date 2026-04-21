10 тысяч новых платных парковочных мест добавят в Минске до конца 2026 года

В Минске до конца года хотят добавить примерно 10 тысяч новых платных парковочных мест. Об этом БелТА сообщил генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.
Чиновник напомнил, что сейчас все платные парковки в столице делят на три цветовые зоны в зависимости от удаленности от центра Минска. «Красная — самые востребованные места в суперцентре: Верхний город, Замковая улица, Троицкое предместье. Желтая — пределы первого транспортного кольца, центр города. Зеленая — между первым и вторым транспортными кольцами. Стоимость градирована: самое дорогое — красная зона, потом желтая, потом зеленая», — рассказал гендиректор.
Андрей Зырянов отметил, что жители и работники центра столкнулись с определенными неудобствами, но проблема слишком загруженных городских магистралей иначе не решается: если дать возможность парковаться всем без ограничений, улицы просто встанут.
Поэтому в планах на ближайшее время и появилось добавление новых парковочных мест к тем 70 платным парковкам, рассчитанным на 6,3 тысячи машин, которые насчитывались в Минске на начало апреля 2026 года.
«Мы знаем, куда и как, но процесс небыстрый», — подчеркнул Зырянов.
Причина, почему не получится все сделать быстро, кроется в том, что по указу президента Беларуси любое введение зоны платной парковки требует дополнительных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, отработке прилегающих дворовых территорий.
«Знаки повесить несложно, а вот сделать так, чтобы зона решала проблемы, а не создавала новые, — задача непростая. Но понимание со всеми сторонами есть, и работа идет», — отметил чиновник.