В сквере «Вектор» в Зеленоградске ломают отремонтированные лавочки-качели

Подвесные скамейки установили в парке «Вектор» в 2023 году. К концепции благоустройства и в техническом задании для подрядчика, который проводил работы, указывается, что конструкция является качелями. Они появились, когда территорию приводили в порядок. Однако в октябре 2024 года власти Зеленоградска попросили не кататься на качелях в парке. «В парке у гимназии “Вектор” установлены подвесные лавочки, а не детские качели, и их нужно использовать по назначению», — подчёркивали в мэрии муниципалитета.