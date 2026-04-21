В сквере «Вектор» в Зеленоградске ломают отремонтированные лавочки-качели. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, у одной конструкции оторвано крепление цепи, часть сиденья лежит на земле.
Ранее в администрации муниципалитета сообщили об окончании ремонта лавочек. «В сквере “Вектор” завершены работы по восстановлению качающихся лавочек, ранее повреждённых в результате умышленных действий. Самостоятельные попытки превратить лавочки в аттракцион привели к ситуации, когда эти элементы стали представлять прямую угрозу здоровью посетителей, особенно детей. Все элементы отремонтированы и вновь доступны для посетителей», — говорится в публикации.
Лавочки-качели убрали из сквера осенью 2025 года. Власти объясняли, что такое решение приняли из-за несанкционированного изменения конструкций и повышение риска травматизма.
Отмечается, что лавочки не являются качельным комплексом. Их назначение — «создание лёгкого, ненавязчивого эффекта раскачивания для комфортного отдыха, а не экстремальных ощущений».
Подвесные скамейки установили в парке «Вектор» в 2023 году. К концепции благоустройства и в техническом задании для подрядчика, который проводил работы, указывается, что конструкция является качелями. Они появились, когда территорию приводили в порядок. Однако в октябре 2024 года власти Зеленоградска попросили не кататься на качелях в парке. «В парке у гимназии “Вектор” установлены подвесные лавочки, а не детские качели, и их нужно использовать по назначению», — подчёркивали в мэрии муниципалитета.