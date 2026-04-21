Новая площадка в Михайловке приняла первый борт санавиации

Медицинская бригада с помощью винтокрылой машины эвакуировала пострадавшего в областной кардиоцентр.

Медики санитарной авиации 21 апреля впервые опробовали новую вертолетную площадку в Михайловке. Подробностями поделились в облкомздраве Волгоградской области.

Винтокрылая машина прибыла в районный город для эвакуации одного из пациентов в областной центр кардиологии. У пострадавшего ранее была выявлена атриовентикулярная блокада — заболевание, при котором нарушается проводимость электрических импульсов в сердце. Это приводит к замедлению сердечного ритма и сокращению кровоснабжения органов.

Специалисты авиабригады осмотрели пациента и приняли решение о его перегоспитализации. Новая вертолетная площадка позволила им оперативно и с максимальным удобством забрать пациента, а затем доставить его в областной центр, где кардиологи тут же приступили к лечению.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что к началу апреля крылатая скорая успела эвакуировать в регионе 50 пострадавших.