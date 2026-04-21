ЕС направит в Армению гражданскую миссию для борьбы с дезинформацией

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами: дезинформацией, кибератаками и для помощи в отслеживании незаконных финансовых потоков. Первоначальный мандат миссии продлится два года. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас.
— В ближайшие годы новая гражданская миссия ЕС будет предоставлять экспертные консультации, способствовать росту потенциала ведомств и создавать группу для мониторинга ситуации и принятия срочных мер, — высказалась Каллас.
Она отметила, что граждане Армении сталкиваются с масштабными кампаниями по дезинформации и кибератаками, передает сайт Совета ЕС.
Представители МИД Армении заявили, что приветствуют решение Совета ЕС о направлении в страну новой гражданской миссии для поддержания усилий по укреплению демократической устойчивости республики, передает ТАСС.
8 ноября 2025 года СМИ сообщили, что ЕС создал специализированный центр для противодействия якобы дезинформации со стороны России, Китая и других государств.