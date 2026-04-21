ЕС направит в Армению гражданскую миссию для борьбы с дезинформацией

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами: дезинформацией, кибератаками и для помощи в отслеживании незаконных финансовых потоков. Первоначальный мандат миссии продлится два года. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас.