Путин рассказал, как будет решаться вопрос с безопасностью на границе с Украиной

Зона безопасности на границе с Украиной создаётся постепенно, и эта работа будет продолжаться до устранения угрозы для российских регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его РИА Новости цитирует во вторник, 21 апреля.
«Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших регионов. Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать те задачи, которые перед нами стоят», — отметил российский глава.
Путин также добавил, ситуация в приграничье, в том числе в Курской области, остаётся непростой, и помощь пострадавшим жителям — это долг властей:
Нужно, чтобы люди никуда не уходили, имели возможность не только всё воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться".
В январе прошлого года в Курской области создали штаб по строительству нового жилья в приграничье. Поводом стало то, что более 85% недвижимости, приобретаемой местными жителями по сертификатам, приходится на региональный центр.