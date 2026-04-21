Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, как будет решаться вопрос с безопасностью на границе с Украиной

По словам президента, ситуация в Курской области остаётся непростой.

Источник: Клопс.ru

Зона безопасности на границе с Украиной создаётся постепенно, и эта работа будет продолжаться до устранения угрозы для российских регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его РИА Новости цитирует во вторник, 21 апреля.

«Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших регионов. Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать те задачи, которые перед нами стоят», — отметил российский глава.

Путин также добавил, ситуация в приграничье, в том числе в Курской области, остаётся непростой, и помощь пострадавшим жителям — это долг властей:

Нужно, чтобы люди никуда не уходили, имели возможность не только всё воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться".

В январе прошлого года в Курской области создали штаб по строительству нового жилья в приграничье. Поводом стало то, что более 85% недвижимости, приобретаемой местными жителями по сертификатам, приходится на региональный центр.