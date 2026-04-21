Ростовские врачи спасли восьмимесячного ребенка с сепсисом

Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии и был прооперирован.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские врачи спасли ребенка с заражением крови. Подробности рассказали в «ЦГБ им Н. А. Семашко Н. А».

Ребенок в возрасте 8 месяцев поступил в детское оториноларингологическое отделение больницы в тяжелом состоянии. У него было два серьезных диагноза: заглоточный абсцесс и мастоидит, которые привели к развитию сепсиса и сужению просвета глотки.

Малыша спасали врачи детского лор-отделения и реанимации. Ему выполнили сложную операцию, после которой угроза для жизни миновала.

— На сегодняшний день состояние ребенка полностью стабилизировалось. Пациент выписан по выздоровлении под наблюдение врачей, — говорится в сообщении.

