Осужденный за геноцид сербский генерал Младич находится «между жизнью и смертью»

Дарко Младич, сын бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича, рассказал о том, что его отец находится в крайне тяжелом состоянии в тюремной больнице Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге. По словам Младича-младшего, его родитель «на грани жизни и смерти», с трудом говорит и, возможно, не осознает происходящее.

Младича-старшего 22 апреля осмотрят сербские кардиолог и невролог. После получения заключения семья планирует подать официальный запрос на перевод генерала для лечения в Сербию. Сын военачальника выразил надежду на оперативное решение вопроса, подчеркнув, что «нет больше смысла ждать, речь идет о днях».

— Завтра приезжает моя мать, в пятницу исполняется 60 лет их браку, и она будет с ним, — передает слова генерала РИА Новости.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской в период конфликта 1992−1995 годов в Боснии и Герцеговине, был арестован в 2011 году после 16 лет сокрытия от международного правосудия. Уже в 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, включая геноцид боснийских мусульман в Сребренице и военные преступления, приговорив к пожизненному заключению.

