Осужденный за геноцид сербский генерал Младич находится «между жизнью и смертью»

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской в период конфликта 1992−1995 годов в Боснии и Герцеговине, был арестован в 2011 году после 16 лет сокрытия от международного правосудия. Уже в 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, включая геноцид боснийских мусульман в Сребренице и военные преступления, приговорив к пожизненному заключению.