«Не знаю, чему учат в школе»: Фицо ответил на критику своего визита в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник, 21 апреля, заявил, что его поездка в Москву на День Победы не имеет ничего общего с текущей политической ситуацией.
Политик подчеркнул, что не будет посещать военный парад в российской столице, как и в 2025 году, но должен «проявить уважение к воинам-освободителям».
— Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии. Это была Красная армия, а не российская, — написал словацкий премьер в личном блоге.
Он задался вопросом, возникает ли принципиальная проблема в том, что он поедет в Москву, чтобы положить гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата.
20 апреля вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил о риске покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо в случае его поездки на Украину. Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил своего словацкого коллегу в страну, но Фицо посчитал такие приглашения неуместными.