Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не знаю, чему учат в школе»: Фицо ответил на критику своего визита в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник, 21 апреля, заявил, что его поездка в Москву на День Победы не имеет ничего общего с текущей политической ситуацией.

Политик подчеркнул, что не будет посещать военный парад в российской столице, как и в 2025 году, но должен «проявить уважение к воинам-освободителям».

— Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии. Это была Красная армия, а не российская, — написал словацкий премьер в личном блоге.

Он задался вопросом, возникает ли принципиальная проблема в том, что он поедет в Москву, чтобы положить гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата.

20 апреля вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил о риске покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо в случае его поездки на Украину. Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил своего словацкого коллегу в страну, но Фицо посчитал такие приглашения неуместными.

