Умер герой Советского Союза летчик Иван Кашин

БРЯНСК, 21 апр — РИА Новости. Герой Советского Союза, летчик Иван Кашин, который проявил отвагу и способствовал нейтрализации террористов на борту самолета в 1973 году, скончался в возрасте 89 лет, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.
Двадцатого апреля перестало биться сердце Кашина, уточнили в пресс-службе.
«Герой Советского Союза, почетный гражданин города Брянска, легендарный советский летчик, мужественный и отважный человек, достойный гражданин России, патриот Родины — таким запомнят Ивана Андреевича все, кто его знал», — заявили в правительстве области.
Кашин родился 2 января 1937 года в деревне Сахаровка Елецкого района Воронежской области. В 1948 году его семья переехала в Елец. В 1955 году, окончив школу, Кашин поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации, а в 1957 году его распределили в Управление гражданской авиации центральных районов и Арктики в Москве, после чего направили в Брянский объединенный авиаотряд.
«В 1973 году Иван Андреевич, проявив смелость и отвагу, спас экипаж и пассажиров воздушного судна Як-40, командиром которого он являлся. Террористы совершили попытку захвата самолета, но Иван Андреевич успел подать сигнал бедствия и, в экстремальных погодных условиях, совершил вынужденную посадку в Москве, где самолет был взят штурмом, а террористы были нейтрализованы», — рассказали в пресс-службе области.
Указом президиума Верховного Совета СССР 19 декабря 1973 года за героизм, мужество и высокое летное мастерство, проявленные при исполнении служебных обязанностей, Кашину присвоили звание Героя Советского Союза.
Как отметили брянские власти, в последние годы летчик много времени уделял патриотическому воспитанию молодежи, проявлял внимание к общественной жизни региона. Его имя присвоено кадетскому корпусу авиации в городе Дятьково.
«Губернатор Брянской области Александр Богомаз, правительство региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Андреевича в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о нем сохранится в сердцах жителей нашего региона», — говорится в заявлении пресс-службы.
Прощание с Героем Советского Союза состоится 23 апреля в 11.00 в Брянском театре драмы.