Ростовчане смогут бесплатно привить от бешенства домашних и дворовых животных

Жителям Дона рекомендуют прививать домашних любимцев от бешенства каждый год, вне зависимости от того, контактируют ли они с другими животными. Вакцинация необходима даже тем питомцам, которые не выходят на улицу. Специалисты напоминают, что без прививки от бешенства кошек и собак недопустимо перевозить в другой регион России и за рубеж.