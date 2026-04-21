Ростовчане смогут бесплатно привить от бешенства домашних и дворовых животных

С 24 апреля по 13 июня в разных районах Донской столицы можно будет бесплатно привить от бешенства домашних собак и кошек. Об этом сообщает Управление ветеринарии Ростовской области.
Специалисты будут проводить процедуру в мобильных пунктах вакцинации с пятницы по воскресенье. Машины планируют выпускать по маршрутам с 12 до 14 часов. Узнать схему движения можно по опубликованному графику.
— В период плановой весенней вакцинации в Донской ГВРЦ могут обратиться владельцы домашних питомцев, представители предприятий и учреждений города, на территориях которых содержатся собаки и кошки, активисты СНТ и дачники. При наличии группы животных ветврачи выедут на место и бесплатно вакцинируют их, — говорится в сообщении.
Жителям Дона рекомендуют прививать домашних любимцев от бешенства каждый год, вне зависимости от того, контактируют ли они с другими животными. Вакцинация необходима даже тем питомцам, которые не выходят на улицу. Специалисты напоминают, что без прививки от бешенства кошек и собак недопустимо перевозить в другой регион России и за рубеж.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.