Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас заявила, что некая страна в одиночку срывает ввод санкций против Грузии

У 26 стран — членов Евросоюза (ЕС) существует «общее настроение» принять меры против Грузии, но одна страна союза блокирует это решение. Об этом во вторник, 21 апреля, заявила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас.

— Когда мы продвигали санкции, например, в отношении тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран «за» и одна «против». Теперь вопрос последних событий — принесут ли они новый импульс — я не могу забегать вперед, — высказалась дипломат.

Так она ответила на вопрос журналистов о том, существует ли настроение в ЕС для введения санкций в отношении Грузии, передает РИА Новости.

7 апреля в СМИ появилась информация о том, что все больше стран ЕС выступают за отмену права вето при принятии решений, из-за которого блокируются действия всего объединения. Главными инициаторами изменений выступили Германия и Швеция. В частности, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон высказался, что европейские лидеры будут обсуждать переход к принципу квалифицированного большинства.

