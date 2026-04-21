Стало известно, какой хлеб можно есть диабетикам

Хлеб может вызывать скачки сахара в крови, поэтому данный продукт следует употреблять в ограниченных количествах при диабете. О том, какой продукт допустим диабетикам, сообщила «Газете.Ru» биолог Ирина Лялина.
Хлеб с высоким содержанием клетчатки способствует замедлению усвоения глюкозы, предотвращая резкие скачки сахара. Это цельнозерновой хлеб, хлеб из муки грубого помола, с добавлением отрубей, семян льна, подсолнечника или тыквы, — отметила эксперт.
Специалист подчеркнула, что при диабете не рекомендуется выбирать хлеб с сухофруктами, цукатами, сладкими сиропами в составе.
Телеканал «Царьград» отметил, что людям с ожирением, сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше сократить потребление белого хлеба, а по возможности вовсе от него отказаться, заменив другими видами хлеба. Продукты с высоким гликемическим индексом, а у белого хлеба он высокий из-за углеводов в составе, приводят к резкому росту уровня сахара в крови.