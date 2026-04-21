Еловую аллею в память о Герое России Данииле Ежове высадили в Камышине

Даниил окончил именно эту школу, а затем проходил обучение в Волгоградской академии МВД. В юности молодой человек активно занимался спортом и легкой атлетикой. После прохождения срочной службы он работал в строительной отрасли в родном городе. Однако в 2016 году Ежов подписал контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в десантно-штурмовой полк. Во время службы бывал в горячих точках. А с 2022 года участвовал в спецоперации. Даниил был неоднократно ранен, но неизменно возвращался в строй. Он погиб во время исполнения боевой задачи летом 2024 года. Посмертно ему было присвоено звание Героя РФ.