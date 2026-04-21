Нет гиперактивности, но есть кое-что другое: как СДВГ проявляется у взрослых

Синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ) диагностируется не только у детей, но и у взрослых. Однако, симптомы СДВГ часто путают с другими состояниями, об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» клинический психолог Максим Ермолаев.
«У взрослого человека нет гиперактивности в классическом смысле. Симптомы у взрослых часто маскируются под другие расстройства — можно годами лечиться от тревожности и депрессии, даже не подозревая, что состояние — следствие первичного нейробиологического дефицита», — сообщил специалист.
Психолог отметил, что у взрослого человека с СДВГ часто можно наблюдать внутреннее беспокойство, проблемы с планированием, а также импульсивность в решениях и покупках.
360.ru рассказал, что, если СДВГ не удалось выявить в детстве, то недуг преследует человека дальше. К его симптомам относятся забывчивость, снижение концентрации внимания и нарушения в организации работы. СДВГ можно спутать с неврастенией, тревогой и повышенной усталостью из-за больших нагрузок.