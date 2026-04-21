Нижегородская шахматистка Кристина Завиваева выиграла второе серебро в Сербии

В сербском городе Врнячка-Баня завершилось детско-юношеское первенство мира. Сначала в турнире девочек до 14 лет по быстрым шахматам Кристина Завиваева, набрав 7 очков из 11 возможных, заняла четвёртое место. А затем с результатом 8 очков из 11 выиграла серебро в блице. Сильнейшей же в обоих соревнованиях была Ника Венская из Беларуси, которая, кстати, старше нашей землячки на год.