Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская шахматистка Кристина Завиваева выиграла второе серебро в Сербии

Наша землячка отличилась в блиц-турнире.

Воспитанница нижегородской спортшколы № 9 Кристина Завиваева продолжает пополнять свою коллекцию международных наград.

В сербском городе Врнячка-Баня завершилось детско-юношеское первенство мира. Сначала в турнире девочек до 14 лет по быстрым шахматам Кристина Завиваева, набрав 7 очков из 11 возможных, заняла четвёртое место. А затем с результатом 8 очков из 11 выиграла серебро в блице. Сильнейшей же в обоих соревнованиях была Ника Венская из Беларуси, которая, кстати, старше нашей землячки на год.

Ещё одну серебряную награду, как мы уже сообщали, ученица Антона Яценко завоевала в командном турнире вместе с москвичкой Элизой Терещенко. Их команда под названием «Гусиная сила» в семи поединках набрала 10 очков, а золото досталось белорусским шахматисткам, которые опередили россиянок на два балла.

