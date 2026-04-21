Герой СССР Иван Кашин скончался на 90-м году жизни

Советский летчик и Герой СССР Иван Кашин, который смог посадить воздушное судно Як-40, захваченное террористами, скончался в понедельник, 20 апреля, в возрасте 89 лет. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
Будущий военнослужащий родился 2 января 1937 года в крестьянской семье в деревне Сахаровка Елецкого района Воронежской области. После окончания школы в 1955 году он поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации, а в 1957 году его распределили в Управление гражданской авиации центральных районов и Арктики в столице. Позднее Кашина направили в Брянский объединенный авиаотряд.
— В 1973 году Иван Андреевич, проявив смелость и отвагу, спас экипаж и пассажиров воздушного судна Як-40, командиром которого он являлся. Террористы совершили попытку захвата самолета, но Иван Андреевич успел подать сигнал бедствия и, в экстремальных погодных условиях, совершил вынужденную посадку в Москве, — говорится в сообщении.
19 декабря 1973 года Ивану Кашину было присвоили звание Героя Советского Союза за героизм, мужество и высокое летное мастерство. В последние годы жизни военный много времени уделял патриотическому воспитанию молодежи и проявлял внимание к общественной жизни Брянской области, передает сайт правительства региона.