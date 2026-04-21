В Перми определили проектировщика нового корпуса школы в микрорайоне ДКЖ

Власти Перми определились с проектировщиком нового корпуса начальной школы в микрорайоне ДКЖ, передаёт «Новый компаньон», ссылаясь на информацию регионального минстроя.
Речь идёт о здании, рассчитанном на 550 учащихся, которое должно появиться на участке улице Боровой площадью почти 9 тысяч квадратных метров. Проект необходимо подготовить к концу 2027 года. Сам новый корпус должен быть построен до 2030 года.
Победителем конкурса стала компания «Экостройпроект».Подрядчику предстоит возвести школу с современными учебными кабинетами, двумя спортзалами, актовым залом и столовой. На территории образовательного учреждения необходимо оборудовать игровые площадки и беговые дорожки с резиновым покрытием.
По информации краевого минстроя, в микрорайоне ДКЖ также запланировано возведение ещё одной школы на 1440 мест с бассейном. Сейчас продолжается разработка проектной документации.
