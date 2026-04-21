Отрывок из «Илиады» нашли внутри мумии в египетском Оксиринхе

Ученые предположили, что найденные захоронения принадлежали представителям местной элиты. На животе одной из мумий был обнаружен папирус, который, как выяснилось позже, содержит отрывок из «Илиады» Гомера — знаменитый «список кораблей» из начала второй песни поэмы, описывающий прибытие греческих войск к Трое. Это первый случай в истории археологии, когда классический литературный текст был включен в погребальный обряд мумификации, передает Arkeonews.