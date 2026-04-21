Отрывок из «Илиады» нашли внутри мумии в египетском Оксиринхе

Исследователи во время археологических раскопок в египетском городе Оксиринх нашли мумию, на животе которой при бальзамировании был размещен папирус с отрывком из «Илиады» Гомера. Эксперты Министерства туризма и древностей Египта отметили, что эта находка беспрецедентна для археологии.
Экспедиция из Института исследований Древнего Ближнего Востока при Университете Барселоны осматривала полуразрушенный погребальный комплекс римской эпохи, который состоит из трех подземных каменных гробниц. Археологи нашли в них керамические сосуды с кремированными останками, а также несколько мумий в расписных деревянных саркофагах. Мумии были обернуты льняной тканью с геометрическими узорами, а у некоторых во рту лежали золотые язычки.
Ученые предположили, что найденные захоронения принадлежали представителям местной элиты. На животе одной из мумий был обнаружен папирус, который, как выяснилось позже, содержит отрывок из «Илиады» Гомера — знаменитый «список кораблей» из начала второй песни поэмы, описывающий прибытие греческих войск к Трое. Это первый случай в истории археологии, когда классический литературный текст был включен в погребальный обряд мумификации, передает Arkeonews.
