Стоматолог объяснила необходимость профилактического удаления зубов мудрости

Стоматолог Сафронова: под зубами мудрости могут формироваться кисты.

Источник: Комсомольская правда

Зубы мудрости иногда удаляют в профилактических целях, так как под ними могут воспаляться десны, об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-хирург Виктория Сафронова.

Неполное прорезывание зубов мудрости может вызвать воспаление десны, а труднодоступное положение — кариес, который сложно заметить. Иногда под восьмыми зубами формируются кисты. Поэтому в практике существует концепция профилактического удаления зубов мудрости, — объяснила медик.

Доктор добавила, что неправильно растущий зуб давит на соседние, провоцируя их смещение или разрушение. Оптимальный возраст для удаления зуба мудрости — 16−25 лет, когда заживление происходит довольно быстро.

Телеканал «Царьград» предупредил, что удаление здоровых зубов мудрости без показаний нецелесообразно, так как это хирургическая операция с возможными осложнениями. Подчеркивалось, что, если зуб полностью прорезался, расположен ровно, доступен для гигиены и не вызывает болезненных ощущений или воспалительных процессов, то с медицинской точки зрения не существует отличий от любого другого зуба.