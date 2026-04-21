Врач Умнов заявил, что ушиб локтя может привести к летальному исходу

Эксперт Александр Умнов сообщил, что незначительный ушиб локтя может привести к кровоизлиянию.

Источник: Аргументы и факты

Даже небольшой ушиб локтя способен привести к хроническим болям, кровоизлиянию в сустав и повреждению нерва, а в тяжелых случаях — к сепсису и летальному исходу при позднем обращении за помощью. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, в области локтя проходит плечевая артерия и обильная сосудистая сеть, а при сильном вывихе или переломе возможны бурсит, разрыв связок и развитие остеоартроза.

Умнов предупредил, что осколки кости могут повредить сосуд и вызвать массивное кровотечение или образование тромбов, а оторвавшийся тромб в легочной артерии приводит к мгновенной смерти.

Специалист добавил, что при обширном отеке возможен некроз мышц или нагноение тканей, а недостаточно пролеченное воспаление грозит сепсисом. Врач подчеркнул, что большинство смертельных случаев связано именно с поздним обращением, и при сильной боли, нарушении чувствительности пальцев или бледности кожи руки необходимо немедленно обращаться к травматологу.

