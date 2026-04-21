Белорусы смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ и гепатиты. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).
Акция будет проводиться с 22 апреля по 29 мая. В этот период жители и гости Минска смогут на анонимной основе и абсолютно бесплатно пройти ускоренное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции, а также вирусных гепатитов В и С.
Сдать кровь для быстрой диагностики можно будет в процедурном кабинете отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов. Адрес пункта: г. Минск, ул. К. Цеткин, 4, третий этаж (помещение № 301). Забор биоматериала для экспресс-анализа производится по будням с 10.00 до 13.00.
В центре уточнили, что период ожидания результатов составит около 20 минут. В это время посетителям будет предложена консультация, касающаяся мер защиты от гепатитов В и С, а также ВИЧ-инфекции. Кроме того, появится возможность поучаствовать в викторине на соответствующую тематику и получить сувенир.
