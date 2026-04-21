В египетской мумии нашли папирус с каталогом кораблей из «Илиады» Гомера

Археологи обнаружили в египетской провинции Эль-Минья папирус с фрагментом «Илиады» Гомера. Находку сделали в гробнице римской эпохи, а сам свиток, как выяснили исследователи из Университета Барселоны, использовали при бальзамировании мумии. Об этом, ссылаясь на пресс-службу учебного заведения, пишет ТАСС во вторник, 21 апреля.