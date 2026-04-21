Мужчинам дали модные советы по созданию классического образа без пиджака

Сохранить классический образ, но при этом выглядеть модно и современно, поможет отказ от пиджака. Вместо этого брюки можно дополнить укороченным бомбером, такой совет дала мужчинам в беседе с «Газетой.Ru» редактор моды Юлия Ишимова.
— В офисном гардеробе бомбер все увереннее занимает место пиджака. Лучше выбрать модель из мягкого льна или хлопка, тонкой шерсти или твида. Ключевая деталь — укороченная посадка, что делает силуэт подтянутым и лаконичным, — сказала эксперт.
Специалист отметила, что такой верх можно смело носить с классической рубашкой или поло. В качестве обуви она посоветовала выбрать кроссовки пары на тонкой плоской подошве.
