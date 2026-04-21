Нижегородские ватерполистки завоевали бронзу первенства России

Соревнования проходили среди девушек до 19 лет.

В Нижнем Новгороде состоялся финальный этап первенства России по водному поло среди девушек до 19 лет, завершившийся триумфом москвичек.

Сборная Нижегородской области в четвертьфинале не испытала проблем с «Уралочкой-2» из Златоуста — 20:8. А вот в полуфинале наши девчата уступили будущим победителям сборной Москвы. По ходу встречи хозяйки воды уступали 5:10, в заключительном периоде выровняли положение — 12:12. Но силёнок на концовку уже не осталось — 12:14.

В матче за бронзу нижегородки уверенно переиграли сборную ХМАО — 18:9.