Самая быстрая регистрация недвижимости в 2025 году заняла 22 минуты

Российский нотариат совершил технологический прорыв, сократив время регистрации прав на недвижимость до считанных минут. Благодаря прямой интеграции с цифровыми сервисами Росреестра оформление собственности теперь происходит почти мгновенно.
В рамках пресс-конференции «Нотариат 2026: достижения, новшества и перспективы» были озвучены данные, которые меняют представление о скорости работы государственного аппарата. Прямое электронное взаимодействие нотариусов с регистраторами позволило минимизировать человеческий фактор и бюрократические задержки.
Согласно актуальной статистике за 2025 год, среднее время регистрации права собственности по нотариально удостоверенной сделке сократилось до 46 минут. Это делает обращение к нотариусу не только самым безопасным, но и самым оперативным способом оформления недвижимости.
«Самая быстрая регистрация по нотариальным документам в 2025 году заняла всего 22 минуты. Нотариус в силу закона берет на себя полностью этот вопрос», — подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.
Важным преимуществом для граждан остается финансовая выгода. В то время как коммерческие структуры и банковские агрегаторы активно внедряют платные услуги по «ускоренной» регистрации, запрашивая за это от 25 до 30 тысяч рублей, нотариус выполняет это действие бесплатно.
«Нотариус обязан подать документы на регистрацию в электронном виде, и это действие включается в состав нотариального действия. В отличие от других участников рынка, мы не берем дополнительных денег за скорость», — отметил глава ФНП.
Эксклюзивное право нотариусов на оперативный электронный документооборот позволяет гражданам решать максимум правовых вопросов за один визит, получая подтверждение права собственности из ЕГРН фактически в режиме реального времени.