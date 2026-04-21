Умер Иван Кашин, легендарный советский летчик и Герой СССР

Иван Андреевич Кашин родился 2 января 1937 года. Он был командиром самолета «ЯК-40», который был захвачен террористами во время полета 2 ноября 1973 года. Борт направлялся из Москвы в Брянск, когда его оккупировали четыре вооруженных преступника. Кашин успел передать спецсигнал на землю, что впоследствии спасло жизнь не только ему, но и 28 пассажирам и экипажу воздушного судна.