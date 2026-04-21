Умер Иван Кашин, легендарный советский летчик и Герой СССР

Умер Иван Кашин, легендарный летчик и Герой Советского Союза, спасший экипаж самолета и пассажиров от террористов в 1973 году. Он скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает правительство Брянской области.
«20 апреля перестало биться сердце Ивана Андреевича Кашина. Светлая память о нем сохранится в сердцах жителей нашего региона», — говорится в сообщении.
Власти Брянской области выразили глубочайшие соболезнования в связи со смертью Кашина его семье и близким. Прощание с Героем СССР пройдет 23 апреля в Брянском театре драмы им А. К. Толстого.
Иван Андреевич Кашин родился 2 января 1937 года. Он был командиром самолета «ЯК-40», который был захвачен террористами во время полета 2 ноября 1973 года. Борт направлялся из Москвы в Брянск, когда его оккупировали четыре вооруженных преступника. Кашин успел передать спецсигнал на землю, что впоследствии спасло жизнь не только ему, но и 28 пассажирам и экипажу воздушного судна.