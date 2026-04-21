Врач рассказал о вреде частых перекусов

Частые перекусы не заменят полноценного приема пищи, а только увеличат общий калораж, способствуя набору веса. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат медицинских наук Александр Калюжин.
— Привычка перекусывать способствует набору массы тела, так как даже небольшие, но регулярные избыточные поступления энергии со временем приводят к накоплению жировой ткани, — заявил врач.
По его словам, также быстрый прием пищи нарушает нормальную регуляцию насыщения. Кроме того, перекусы, зачастую состоящие из выпечки и фастфуда, лишь усиливают повторное чувство голода, добавил доктор.
Телеканал «Царьград» посоветовал ужинать за три часа до сна, чтобы избежать проблем с пищеварением, и предупредил о вреде ночных перекусов. В ночное время пищеварительная система функционирует недостаточно эффективно по сравнению с днем. А жирные, сладкие и острые продукты, которые часто предпочитают в поздние часы, плохо перевариваются.