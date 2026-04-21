Экс-футболист Билялетдинов усомнился в эффективности игры «Зенита» в РПЛ

Возможная победа столичного «Локомотива» над петербургским «Зенитом» в 25-м туре может многое изменить в чемпионской гонке Российской премьер-лиги. Об этом заявил Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов в беседе с championat.com.
По словам Билялетдинова, «Зенит» сейчас не так эффективен в своей игре, чтобы уверенно говорить о борьбе за чемпионство.
Эксперт подчеркнул, что в случае победы железнодорожников разница между командами составит четыре очка. Билялетдинов напомнил, что командам предстоит отыграть еще пять туров.
Билялетдинов выразил уверенность, что матч с петербуржцами может стать переломным для «Локомотива».
«Не будем списывать со счетов, что у “Краснодара” есть определенные проблемы. Еще все впереди», — подытожил собеседник.
