Экс-футболист Билялетдинов усомнился в эффективности игры «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник сборной РФ по футболу Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Локомотивом».

Источник: Аргументы и факты

Возможная победа столичного «Локомотива» над петербургским «Зенитом» в 25-м туре может многое изменить в чемпионской гонке Российской премьер-лиги. Об этом заявил Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов в беседе с championat.com.

По словам Билялетдинова, «Зенит» сейчас не так эффективен в своей игре, чтобы уверенно говорить о борьбе за чемпионство.

Эксперт подчеркнул, что в случае победы железнодорожников разница между командами составит четыре очка. Билялетдинов напомнил, что командам предстоит отыграть еще пять туров.

Билялетдинов выразил уверенность, что матч с петербуржцами может стать переломным для «Локомотива».

«Не будем списывать со счетов, что у “Краснодара” есть определенные проблемы. Еще все впереди», — подытожил собеседник.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров объяснил стычку с Пабло Солари в матче с «Зенитом».