Нотариус не одобрил бы сделку Долиной, заявил глава ФНП

Ни один нотариус не стал бы удостоверять сделку с квартирой Ларисы Долиной. По его словам, после этого случая и других историй с обманутыми продавцами россияне стали чаще прибегать к нотариальному оформлению сделок с жильём. В 2025 году количество таких обращений выросло почти на четверть. Об этом заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.