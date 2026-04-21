«Покупать меня не надо»: Старший сын Евгения Пющенко раскрыл реальные отношения с отцом

Старший сын фигуриста Евгения Плющенко — 19-летний Егор Ермак — публично заявил, что не доверяет своему отцу и они практически не общаются. Молодой человек впервые дал развернутое интервью блогеру и спортсмену по пляжному футболу Денису Пархоменко.
Егор носит фамилию матери и давно перестал называть Плющенко отцом. Он обращается к нему только по имени. По его словам, попытки сблизиться с родственником неизменно сводились к деньгам и подаркам. Когда Ермак повзрослел, Плющенко предлагал ему переехать в Москву и сменить фамилию. Однако он не принял предложение отца.
Егор Ермак с отцом Евгением Плющенко Личная страничка героя публикации в соцсети.
«Мы тебе и заплатим, и купим дорогие подарки, главное — приезжай, снимись, поздравь меня с днем рождения. Я сказал, что покупать меня не надо. Я просто устал от этого: от лжи, от грязи… Я не могу доверять этому человеку», — раскрыл детали Егор.
Помимо этого, Ермак намекнул на наличие компромата на отца. Обнародовать его он пока не планирует. При этом предупредил, что в случае продолжения нападок на его семью, он будет вынужден «вскрыть конверт».
Ранее стало известно, что Евгения Плющенко признали самым лучшим российским фигуристом XXI века. Итоги были подведены после проведения представительного опроса специалистов «СЭ». Знаменитый спортсмен опередил своими победами Алину Загитову, Алексея Ягудина.