Стало известно время и место похорон актера Алексеева из «Тайн следствия»

Стало известно время и место похорон актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Игоря Алексеева.
Алексеев скончался в ночь на 19 апреля 2026 года в больнице Санкт-Петербурга, ему был 61 год.
«Прощание состоится 24 апреля в 11:00 в храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади, д. 1. Хоронить будем на Северном кладбище», — сообщила aif.ru супруга актера Светлана.
Коллеги Алексеева ранее рассказали aif.ru, что незадолго до смерти обсуждали с ним новые съемки. Актер жаловался на боли в спине и планировал лечь в больницу для обследования. Ранее стало известно, что Алексеев провел неделю в реанимации. Его дочь Мария сообщила, что причиной смерти отца стал инфаркт.
Игорь Алексеев родился летом 1964 года в Мурманске. В 1989-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Его фильмография насчитывает десятки работ. Среди них — «Улицы разбитых фонарей», «Чужой район», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы. Рубежи Родины».