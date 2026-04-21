Flo Rida выступит 2 и 3 мая на «ЦСКА Арене» в Москве

Ранее Канье Уэст принял решение отложить свой концерт в Марселе, запланированный на 11 мая, сообщив об этом в соцсетях. Он действовал на опережение и отменил концерт до возможного официального запрета со стороны французских властей. Незадолго до этого агентство AFP передавало со ссылкой на информированный источник, что министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес «решительно настроен» не допустить выступления артиста из-за его антисемитских заявлений.