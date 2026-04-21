Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал истинную цель премьер-министра Британии Кира Стармера. Так, по словам Дмитриева, она заключается в уничтожении западной цивилизации.
Кроме того, Кир Стармер стремится развернуть третью мировую войну, заявил глава РФПИ. Соответствующее сообщение он разместил в своем официальном аккаунте в социальной сети Х.
«Неправильно. Его цель — уничтожить западную цивилизацию и попытаться развязать третью мировую войну», — написал Кирилл Дмитриев.
Пост спецпредставителя президент РФ стал ответом на статью издания Financial Times под заголовком «Премьер-министр Великобритании находится у власти бесцельно».
Также ранее, как писал сайт KP.RU, Дмитриев объяснил, почему Стармер до последнего держится за пост премьер-министра Британии. Глава РФПИ иронично отметил, что британский премьер ждет, когда его рейтинг одобрения упадет еще ниже.
При этом, Дмитриев также призывал Стармера уйти в отставку.