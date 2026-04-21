Развиваем полноценное взаимодействие

По данным официальных источников, товарооборот Москвы с государствами Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 году достиг 14,4 миллиарда долларов. Это заметный прирост по сравнению с предыдущими годами. В 2025 году тенденция сохранилась: объемы продолжили расти благодаря экспорту московской продукции — машин, оборудования, пищевых товаров — и импорту фруктов, текстиля и химической продукции. Москва может предложить региону многое.
Так, столица готова поставлять высокотехнологичные решения: ИT-продукты, промышленное оборудование, образовательные программы ведущих вузов, качественные продукты питания и потребительские товары. Потенциал сотрудничества огромен. Коррекция цен на недвижимость в Дубае и других городах Залива открывает окна для инвестиций российских компаний и фондов. Финансовый рынок региона, несмотря на волатильность, остается привлекательным для совместных проектов в энергетике, агропромышленности и логистике, включая развитие коридора «Север — Юг».
Таким образом, несмотря на внешние сложности, партнерство Москвы и Ближнего Востока переходит от простой торговли к полноценному инвестиционному и технологическому взаимодействию.