Развиваем полноценное взаимодействие

В условиях глобальной переориентации внешнеэкономических связей Москвы торговля со странами Ближнего Востока демонстрирует устойчивый рост. С 2022 года после введения западных санкций и перенаправления российских потоков на дружественные рынки регион стал одним из ключевых партнеров столицы.

По данным официальных источников, товарооборот Москвы с государствами Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 году достиг 14,4 миллиарда долларов. Это заметный прирост по сравнению с предыдущими годами. В 2025 году тенденция сохранилась: объемы продолжили расти благодаря экспорту московской продукции — машин, оборудования, пищевых товаров — и импорту фруктов, текстиля и химической продукции. Москва может предложить региону многое.

Так, столица готова поставлять высокотехнологичные решения: ИT-продукты, промышленное оборудование, образовательные программы ведущих вузов, качественные продукты питания и потребительские товары. Потенциал сотрудничества огромен. Коррекция цен на недвижимость в Дубае и других городах Залива открывает окна для инвестиций российских компаний и фондов. Финансовый рынок региона, несмотря на волатильность, остается привлекательным для совместных проектов в энергетике, агропромышленности и логистике, включая развитие коридора «Север — Юг».

Таким образом, несмотря на внешние сложности, партнерство Москвы и Ближнего Востока переходит от простой торговли к полноценному инвестиционному и технологическому взаимодействию.

