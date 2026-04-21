Суд арестовал устроившую ДТП с Mercedes в центре Москвы женщину

Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца предполагаемую виновницу ДТП в центре Москвы, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Источник: РБК

Ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, совершенном в состоянии опьянения и с оставлением места ДТП. Речь идет о ч. 6 ст. 264 УК, она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел поздним вечером 20 апреля, когда женщина — водитель Mercedes столкнулась с электровелосипедом и автомобилем такси. После этого иномарка наехала на место ремонтных работ, а затем врезалась в еще несколько машин. Как уточнила ранее столичная Госавтоинспекция, авария произошла на улице Садовая-Черногрязская в районе дома 13.

В результате ДТП погибли мужчина, ехавший на электровелосипеде, и женщина — пассажир одного из автомобилей, участвовавших в аварии.

