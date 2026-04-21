CNN: Высшее руководство США экстренно созвали в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф собрались в Белом доме на фоне сообщений о задержке запланированного вылета Джей Ди Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном. Об этом сообщила журналистка CNN Алехандра Харамильо в социальной сети X.

— Камеры CNN зафиксировали, как Вэнс, Рубио, Хегсет и Рэтклифф в течение последнего часа входили в Белый дом, — написала журналистка.

19 апреля стало известно, что Иран решил не участвовать во втором раунде переговоров с США. Президент США Дональд Трамп говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. По словам президента, Белый дом предлагал «разумную и справедливую сделку». Он предупредил, что в случае отказа от переговоров США готовы нанести удары по электростанциям и мостам на территории Ирана.

Позже появилась информация о том, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет утром 22 апреля. Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Спикер однопалатного парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф возглавит иранскую делегацию. Трамп заявил, что спокойно относится к приближению срока окончания перемирия. Однако иранские чиновники с подозрением относятся к его заявлениям о сделке, опасаясь, что это может быть прикрытием для внезапной атаки.

