CNN: Высшее руководство США экстренно созвали в Белом доме

Позже появилась информация о том, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет утром 22 апреля. Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Спикер однопалатного парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф возглавит иранскую делегацию. Трамп заявил, что спокойно относится к приближению срока окончания перемирия. Однако иранские чиновники с подозрением относятся к его заявлениям о сделке, опасаясь, что это может быть прикрытием для внезапной атаки.