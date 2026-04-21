Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свобода от курения: молодому поколению в Британии запретят покупать сигареты

В Британии введут полный запрет на продажу сигарет для родившихся с 2009 года.

Источник: Комсомольская правда

В Британии в скором времени может вступить в силу закон, вводящий пожизненный запрет на приобретение сигарет гражданам, рожденным с 1 января 2009 года. Законопроект был внесен на рассмотрение Минздравом страны и теперь ожидает подписания королем Великобритании Карлом III.

Целью закона является создание в Британии поколения, полностью свободного от курения. В рамках инициативы подростки 17 лет и все, кто младше них, никогда не смогут купить сигареты в стране. Законопроект также введет более жесткое регулирование оборота и использования никотинсодержащей продукции, включая сигареты и вейпы.

Также в Британии расширят перечень зон, где действует запрет на использование электронных сигарет.

Ранее KP.RU сообщал, что подобный закон о полном запрете на курение в стране принимали в Новой Зеландии. Однако позднее он был отменен в срочном порядке из-за смены правительства и методов борьбы с курением.

