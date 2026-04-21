Депутат Саранова: передвижные аптеки могут снизить отток населения из деревень

ТВЕРЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Меры, которые предусматривает законопроект о передвижных аптечных пунктах, могут снизить отток населения из сельской местности. Такое мнение высказала ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова.
Госдума 21 апреля приняла во втором и третьем чтениях законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках — он пройдет в тестовом режиме с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.
«Эта инициатива — это еще один шаг к улучшению качества жизни граждан, проживающих в малых поселениях. Доступ к лекарствам — это важный фактор качества жизни. Уверена, что передвижные аптеки получат широкий отклик у сельского населения и, возможно, даже помогут снизить отток жителей из малых поселений», — сказала Саранова.
По ее словам, инициатива имеет большое значение для сельских территорий, где, особенно у пожилых жителей, возникают сложности с приобретением необходимых лекарственных средств. Власти должны найти механизм обеспечения их доступности, а пилотные регионы получат возможность апробировать такой механизм на практике. «Для нашей Тверской области поиск такого механизма тоже актуален, потому что далеко не в каждом сельском населенном пункте есть аптека. Коммерческие аптечные пункты на малонаселенных территориях открываться не торопятся», — отметила Саранова.
Депутат добавила, что поездка в город за лекарствами порой обходится дороже самих препаратов, а учитывая, что уровень заработка на сельских территориях зачастую в разы ниже городского, такая ситуация создает серьезное финансовое бремя для местных жителей.