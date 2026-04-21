В Нижнем Новгороде стартовала программа профилактики ожирения у медиков

Почему решено было начать именно с врачей? Статистика неумолима: лишний вес и ожирение стали одной из серьезнейших проблем, угрожающих здоровью населения страны. И медработники, которые сутками трудятся на износ и часто забывают о себе, не исключение. Нарушения метаболического здоровья у них распространены в той же степени, что и у их пациентов. Между тем, по данным эпидемиологических исследований, у людей с клиническим ожирением риск инсульта выше на 51%, риск сердечной недостаточности — более чем вдвое, а риск инфаркта миокарда — на 82%. Но как убедить пациента скорректировать диету, увеличить физактивность, чтобы избавиться от лишних килограммов, если сам доктор — с трудом помещается в кресле?