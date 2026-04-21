В Нижнем Новгороде стартовала программа профилактики ожирения у медиков

Необычный проект под названием «Начни с себя» реализуется в Нижегородской области по инициативе регионального минздрава. Цель — прицельно скорректировать массу тела у врачей с лишним весом или ожирением, предотвратить у них развитие ассоциированных хронических заболеваний — сахарного диабета второго типа, а также болезней сердца и сосудов.
О старте проекта объявили сегодня в Нижегородской областной клинической больнице им. Н. А. Семашко. Участников ждет полный цикл обследования и корректировки образа жизни, а если надо — то и эффективная медикаментозная терапия. Современные препараты для этого предоставит партнер программы — крупная фармкомпания. Врачам обещают оценить риски, помочь скорректировать питание, физические нагрузки и избавиться от нездоровых привычек. Подход обещают индивидуальный.
Почему решено было начать именно с врачей? Статистика неумолима: лишний вес и ожирение стали одной из серьезнейших проблем, угрожающих здоровью населения страны. И медработники, которые сутками трудятся на износ и часто забывают о себе, не исключение. Нарушения метаболического здоровья у них распространены в той же степени, что и у их пациентов. Между тем, по данным эпидемиологических исследований, у людей с клиническим ожирением риск инсульта выше на 51%, риск сердечной недостаточности — более чем вдвое, а риск инфаркта миокарда — на 82%. Но как убедить пациента скорректировать диету, увеличить физактивность, чтобы избавиться от лишних килограммов, если сам доктор — с трудом помещается в кресле?
«Врачи первичного звена являются главными проводниками мер по предупреждению развития хронических неинфекционных заболеваний. Нередко, к сожалению, отдавая себя работе без остатка, они забывают следовать собственным рекомендациям и могут столкнуться с избыточным весом и ожирением, — прокомментировала актуальность проекта министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова. — Такой выбор аудитории программы помогает одновременно поддержать тех, кто ежедневно заботится о пациентах, и укрепить культуру личного примера в сфере здравоохранения».
Инициативу поддержали на федеральном уровне. «Именно на таких инициативах держится здоровье и здоровая долгая жизнь наших граждан», — считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Светлана Кириллова.
Сенатор Шолбан Кужугет добавил: «Проект “Начни с себя” опирается на простой принцип: поддерживать здоровье тех, кто ежедневно заботится о других. Убеждены, что программа не только внесет важный вклад в увеличение продолжительности жизни участников, сократит частоту и продолжительность периодов нетрудоспособности, что особенно важно в условиях кадровых ограничений, но также повысит энтузиазм врачей при оказании медицинской помощи своим пациентам».
У этого проекта есть еще один, возможно, главный смысл. Речь — о доверии между врачом и пациентом, о том, охотно ли пациент выполняет все предписания и рекомендации, от которых, к слову, зависит эффективность лечения. Представьте: врач с одышкой, лишним весом и запахом табака говорит пациенту, что нужно бросить курить и изменить рацион, ограничив пустые калории. Сработает? Вряд ли. Пациент считывает этот разрыв между словом и делом мгновенно. Если сам доктор не следует своим же рекомендациям — как он может быть авторитетом?
Поэтому «Начни с себя» — это не просто дополнительная забота о здоровье медиков. Это важнейший шаг к повышению эффективности их работы. Врач, который привел в порядок собственный метаболизм, чувствует себя лучше, выглядит энергичнее и, главное, становится живым доказательством своих назначений. Такой доктор говорит: «Я сделал это — получится и у вас». И пациент ему верит. А значит — и лечится охотнее, и рекомендации выполняет точнее.