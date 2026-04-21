Врач Кузьменко объяснил, можно ли определить уровень давления без тонометра

Без тонометра невозможно точно определить уровень артериального давления, а такие симптомы как головная боль, шум в ушах или покраснение лица неспецифичны и могут отсутствовать даже при критических состояниях. Об этом NEWS.ru заявил врач-кардиолог и блогер Филипп Кузьменко.
По словам специалиста, у некоторых людей даже при огромных цифрах на тонометре нет выраженных ощущений, поэтому прибор следует иметь дома каждому и измерять давление хотя бы раз в год.
Кузьменко рекомендовал использовать автоматические тонометры с манжетой на плечо и подчеркнул, что это базовый способ вовремя выявить гипертонию. При подозрении на значительное повышение давления врач посоветовал не затягивать и вызывать скорую помощь, поскольку данное состояние потенциально опасно для жизни.
