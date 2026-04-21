Владельцев собак призвали держать закрытыми окна в квартире

Известно, что кошка может выпрыгнуть в открытое окно, но не многие знают, что собаки также реагируют на птиц или звуки с улицы. При этом, от падения животное не защитит москитная сетка, об этом рассказал «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Москитная сетка на вес собаки она не рассчитана. Когда пес упирается в нее лапами или бросается на пролетающую птицу, сетка вылетает, — пояснил специалист.
Кинолог посоветовал устанавливать в квартире с животным металлическую сетку, которая крепится на шурупах к раме. Также полезны оконные ограничители, которые не дают широко открыть створку.
«Москва 24» сообщила, что в список запрещенных для проживания в квартире собак вошли 12 пород из-за участившихся случае нападения животных. В перечень добавили американского бандога, питбульмастифа, северокавказскую собаку и других.