«Промомед»: средняя продолжительность жизни около 100 лет уже не за горами

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый считает, что рост средней продолжительности жизни в мире до 100 лет уже не за горами и из-за этого фармацевтической отрасли придется решить вопрос сохранности центральной нервной системы человека.
В рамках Дня инвестора Белый рассказал свое видение перспектив отрасли.
«Средняя наша популяционная выживаемость около 100 лет — это уже вопрос протянутой руки… И естественный следующий вопрос: “а дольше будет?”, — сказал он, отвечая на вопрос генерального директора международной медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрия Киселева о том, готовы ли мы к росту средней продолжительности жизни в мире до 100 лет.
При этом Белый отметил, что этот возраст, до которого раньше доживали только отдельно взятые долгожители, связан с большим числом вызовов. Он уточнил, что отрасль в связи с этим будет заниматься сохранностью центральной нервной системы человека.
«Что нам делать с тем, чтобы нервная система не изнашивалась… здесь, конечно, открывается гигантская перспектива для того, что вообще мировая фармацевтическая индустрия будет делать, и для того, что будет делать “Промомед”, — отметил он.
Помимо этого, отдельными направлениям фармацевтики, которыми будет заниматься компания и отрасль, Белый назвал сохранение эмоционального, физического и сексуального здоровья человека.
«Вот это примерно то видение, как мы видим медицину дальше, и что, безусловно, будет делать “Промомед”, — заключил глава компании.
«Промомед» специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями (противовирусные и антибиотики), а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 360 лекарственных препаратов. Основная производственная площадка компании — завод «Биохимик» в Саранске.