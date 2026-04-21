Спасенный в Африке геолог Юров рассказал о зверских условиях в плену

Геологоразведчик Юрий Юров, вернувшийся из плена боевиков в Мали, поделился деталями своего полугодового заключения. Он рассказал, что его и коллегу Олега Грету держали ночью на цепях.
— Отношение было разным, и хорошим, и плохим, но было тяжело. Голод и цепи — это длилось около полугода, — уточнил ученый.
Он пояснил, что работал с коллегой на российскую компанию. Однажды, услышав стрельбу, они заметили, как местные военные, обеспечивавшие их безопасность, разбежались, после чего российских геологов захватили боевики. Юров отметил, что боевики вели переговоры о судьбе заложников, предположительно, через правительственные каналы или компанию, в которых сам он не участвовал.
За полгода плена геологов несколько раз перемещали в новые места. Однажды им пришлось провести пять месяцев под открытым небом на пятидесятиградусной жаре. В одном из лагерей двум российским геологам пришлось сидеть с тремя гражданами Китая. Боевики выдавали одну порцию еды в день на всех. В то же время питьевая вода была доступна всегда, передает РИА Новости.
Министерство обороны России сообщило об успешной операции Африканского корпуса в Мали, в результате которой Грета и Юров, захваченные террористической группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»* в Нигере, были освобождены.
*Запрещенная в России террористическая группировка.