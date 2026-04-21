Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти рассказали о трёх озёрах Калининграда, где пока никто не захотел продавать мороженое и квас в разгар сезона

Конкурс на размещение торговых точек продлится до 4 мая.

Источник: Клопс.ru

Калининградские власти продолжают искать предпринимателей, которые готовы открыть точки сезонной торговли и кафе возле трёх городских озёр. Об этом мэрия пишет в своём телеграм-канале во вторник, 21 апреля.

На всех площадках предусмотрены места под кафе и торговлю квасом. На озере Пелавском их два, на Голубых — три, ещё столько же — у карьера в СНТ «Мечта», где вдобавок предлагают разместить палатку с мороженым и прохладительными напитками.

Участвовать в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Среди условий — регистрация в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и отсутствие долгов по налогам. Заявки принимают до 4 мая, 11:00 по калининградскому времени. Подробности и форму для участия можно найти на сайте администрации.

В этом году город впервые нашёл места для десяти стоек, где до середины октября будут продавать билеты и путёвки, а также оказывать туристические услуги.

