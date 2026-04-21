Путин наградил Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Олег Меньшиков награжден орденом за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ и художественного руководителя Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ главы государства размещен на сайте опубликования правовых актов.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Меньшикова Олега Евгеньевича», — говорится в документе.

Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» распоряжением президента были награждены артист-вокалист Санкт-Петербургского музыкально- Драматического театра «Буфф» Евгений Александров и артист московского «Театра на Трубной» Александр Галибин.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» российского певца и музыканта Александра Маршала.