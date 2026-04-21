Невролог назвала способы справиться с мигренью без таблеток

Тем, кто страдает от приступов мигрени, можно постараться снизить число приступов без таблеток — в этом поможет изменение бытовых привычек. Об этом в разговоре с aif.ru сообщила врач-невролог Мария Шаповалова.
— Существуют немедикаментозные меры, которые помогают уменьшить частоту приступов. Это, например, полноценный сон и регулярное питание, так как недосып и голод нередко вызывают головные боли, — рассказала эксперт.
Доктор также призвала включить в расписание спорт — подойдут кардионагрузки, такие, как бег или езда на велосипеде. Кроме того, по ее словам, важно исключить из меню красное вино, твёрдые сыры и горький шоколад.
Телеканал «Царьград» отметил, что помочь в выявлении начинающейся мигрени могут семь признаков. Первый симптом — это, конечно же, головная боль. Сначала она может быть тупой, но постепенно нарастает. Второй признак — ощущение сильной усталости. Следующий — скованность. Мигрень затрагивает и шею — кожа становится чувствительной к прикосновениям, а боль распространяется на плечи, шею, лицо. Мигрень воздействует и на ЖКТ, а сама сильная головная боль может вызвать у некоторых больных сильную тошноту вплоть до рвоты.