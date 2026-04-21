Невролог назвала способы справиться с мигренью без таблеток

Телеканал «Царьград» отметил, что помочь в выявлении начинающейся мигрени могут семь признаков. Первый симптом — это, конечно же, головная боль. Сначала она может быть тупой, но постепенно нарастает. Второй признак — ощущение сильной усталости. Следующий — скованность. Мигрень затрагивает и шею — кожа становится чувствительной к прикосновениям, а боль распространяется на плечи, шею, лицо. Мигрень воздействует и на ЖКТ, а сама сильная головная боль может вызвать у некоторых больных сильную тошноту вплоть до рвоты.